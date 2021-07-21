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المركز الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على محافظات اضم والطائف وميسان

المركز الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على محافظات اضم والطائف وميسان

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المركز الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على محافظات اضم والطائف وميسان

المركز الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على محافظات اضم والطائف وميسان
http://almnatiq.net/?p=1006186
المناطق - واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات اضم ، والطائف ، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً .
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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