“الشؤون الإسلامية” توزع 90 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن

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وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن مبادرة “ظل ووقاية 2” أكثر من 90 ألف مظلة شمسية على حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة ومراكز استقبال ضيوف الرحمن، ورجال الأمن، ومقدمي الخدمات منذ بدء موسم الحج.

وتستهدف المبادرة “ظل ووقاية” في موسمها الثاني، توزيع (200) ألف مظلة شمسية لضيوف الرحمن والعاملين في خدمة الحجاج، حيث سيتم توزيعها طيلة أيام الحج.