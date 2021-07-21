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وزير الداخلية يدشن المدينة الأمنية للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في مكة المكرمة

وزير الداخلية يدشن المدينة الأمنية للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=1006192
المناطق - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، المدينة الأمنية للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة الذي يأتي ضمن المرحلة الثانية من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقار الأمنية.
وتضم المدينة ميادين ومرافـق تعليمية متعددة تم تجهيزها بأحدث الأنظمة الذكية والتجهيزات الأمنية والوسائل التقنية بما يتناسب مع متطلبات المستويات التدريبية كافة على مختلف المهام الأمنية للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة خلال مواسم الحج والعمرة.
وأوضح معالي مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي في كلمة له خلال التدشين أن المدينة ستسهم في التطوير المستمر لمهارات وقدرات قوات الأمن بما يمكنها من تنفيذ مهامها لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ورفع معاليه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على ما يوليانه – حفظهما الله – من دعم واهتمام بالقطاع الأمني، والذي قاد بفضل الله لتحقيق المملكة مستويات عالمية في الأمن والتقدم في عدد من المؤشرات الدولية المعنية، وذلك بإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
وكان سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود قد تجول بالمدينة واطلع على نماذج من مبانيها ومرافقها.

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