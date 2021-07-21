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حملة “خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا” توزع (50) ألف مظلة على قاصدي المسجد الحرام

حملة “خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا” توزع (50) ألف مظلة على قاصدي المسجد الحرام

محليات

حملة “خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا” توزع (50) ألف مظلة على قاصدي المسجد الحرام

حملة “خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا” توزع (50) ألف مظلة على قاصدي المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=1006198
المناطق - واس

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (50) ألف مظلة، اليوم ، على الحجاج والعاملين في المسجد الحرام، ضمن مبادرة “مظلتك بين يديك” أحد برامج حملة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان “خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا”، والتي تهدف إلى تقديم عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتأتي مبادرة “مظلتك بين يديك” لحماية الحجاج من حرارة الشمس خلال أدائهم طواف الإفاضة، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وأبطال الأمن والصحة، والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.
وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة جنادي بن علي مدخلي، أن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن، والهدف منها هو حماية الحجاج والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس، دفعا لإصابتهم بالإعياء والتعب، وارتفاع درجات حرارة أجسادهم خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام.

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