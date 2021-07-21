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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1300 جولة رقابية وتضبط 76 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء

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الجيش الصيني يفجر سدا لدرء خطر الفيضانات

الجيش الصيني يفجر سدا لدرء خطر الفيضانات

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الجيش الصيني يفجر سدا لدرء خطر الفيضانات

الجيش الصيني يفجر سدا لدرء خطر الفيضانات
http://almnatiq.net/?p=1006208
المناطق - وكالات

اضطر الجيش الصيني لتفجير سد، بهدف إطلاق مياه الفيضانات التي تهدد واحدة من أكثر مقاطعات البلاد كثافة سكانية.

وجاءت العملية في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء في مدينة لويانغ، بمقاطعة خنان، وسط الصين.

وأتت هذه الخطوة القاسية بعد وفاة ما لا يقل عن 12 شخصا في فيضانات شديدة في مدينة تشنغتشو عاصمة المقاطعة.

وحاصرت مياه الفيضانات الكثيرين في نظام مترو الأنفاق، وتركوا عالقين في المدارس والشقق والمكاتب.

وتعطلت وسائل النقل والحياة العملية في أنحاء المقاطعة، حيث حولت السيول الناجمة عن الأمطار الشوارع إلى أنهار تتدفق بسرعة، واكتسحت السيارات وارتفعت إلى منازل الناس.

وجرى إجلاء أكثر من 100 ألف شخص إلى بر الأمان. تعد مقاطعة خنان قاعدة رئيسية للصناعة والزراعة وهي تضم العديد من المواقع الثقافية.

وأظهرت وسائل الإعلام الحكومية الأربعاء ارتفاع المياه عند مستوى الخصر مع استمرار هطول الأمطار.

وإلى الشمال من مدينة تشنغتشو، تضرر أيضا معبد شاولين الشهير، المعروف بإتقان الرهبان البوذيين لفنون الدفاع عن النفس.

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