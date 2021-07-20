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مسالخ أمانة الجوف وبلدياتها تنهي تجهيز 4992 ذبيحة خلال أول أيام عيد الأضحى

مسالخ أمانة الجوف وبلدياتها تنهي تجهيز 4992 ذبيحة خلال أول أيام عيد الأضحى

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مسالخ أمانة الجوف وبلدياتها تنهي تجهيز 4992 ذبيحة خلال أول أيام عيد الأضحى

مسالخ أمانة الجوف وبلدياتها تنهي تجهيز 4992 ذبيحة خلال أول أيام عيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=1006214
المناطق - الجوف

أنهت المسالخ ونقاط الذبح التابعة لأمانة منطقة الجوف وبلدياتها ذبح وتجهيز 4992 رأس من الأغنام والماشية، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، حيث طبقت الأمانة والبلديات الخطة التنظيمية التي تستهدف تسهيل الإجراءات للمراجعين في المسالخ وتقليل وقت الانتظار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، بمتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.
من جانبه قال المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر الحموان أن الفرق الرقابية تعمل على التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما تتأكد الكوادر المختصة من توفر كافة الاشتراطات الصحية والبيطرية في الذبائح، وذلك في جميع المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ.

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