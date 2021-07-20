احدث الأخبار

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1300 جولة رقابية وتضبط 76 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء
منوعات
 مسالخ أمانة الجوف وبلدياتها تنهي تجهيز 4992 ذبيحة خلال أول أيام عيد الأضحى
منطقة الجوف
 “ألفا” و”دلتا” بمعظم المحافظات.. كورونا يفسد العيد في تونس
أبرز المواد
 الجيش الصيني يفجر سدا لدرء خطر الفيضانات
أبرز المواد
 الحج مستقبلاً .. موسم يربط وجدان الحجاج بالتاريخ الإسلامي
محليات
 حملة “خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا” توزع (50) ألف مظلة على قاصدي المسجد الحرام
محليات
 وزير الداخلية يدشن المدينة الأمنية للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في مكة المكرمة
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” توزع 90 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن
محليات
 المركز الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على محافظات اضم والطائف وميسان
منطقة مكة المكرمة
 برزبين الأسترالية تفوز بتنظيم أولمبياد 2032
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: تستقبل أكثر من 15 ألف ذبيحة خلال أول أيام عيد الأضحى وسط منظومه متكاملة من الخدمات
المنطقة الشرقية
 النفط يتخلى عن مكاسبه بعد تقرير أمريكي
أبرز المواد
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1300 جولة رقابية وتضبط 76 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1300 جولة رقابية وتضبط 76 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء

منوعات
مسالخ أمانة الجوف وبلدياتها تنهي تجهيز 4992 ذبيحة خلال أول أيام عيد الأضحى

مسالخ أمانة الجوف وبلدياتها تنهي تجهيز 4992 ذبيحة خلال أول أيام عيد الأضحى

منطقة الجوف
“ألفا” و”دلتا” بمعظم المحافظات.. كورونا يفسد العيد في تونس

“ألفا” و”دلتا” بمعظم المحافظات.. كورونا يفسد العيد في تونس

أبرز المواد
الجيش الصيني يفجر سدا لدرء خطر الفيضانات

الجيش الصيني يفجر سدا لدرء خطر الفيضانات

أبرز المواد

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1300 جولة رقابية وتضبط 76 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1300 جولة رقابية وتضبط 76 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء
http://almnatiq.net/?p=1006220
المناطق - الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الثلاثاء 20/يوليو/2021م، 1337 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق ثلاث منشآت مخالفة، وضبط 76 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، وخاصة في أيام عيد الأضحى المبارك، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940

روابط ذات صلة

شاهد.. خادم الحرمين: نحمد الله ونشكره على ما حبا به هذه البلاد المباركة من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على أكمل وجه

شاهد.. خادم الحرمين: نحمد الله ونشكره على ما حبا به هذه البلاد المباركة من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على أكمل وجه
طبيب يوضح تأثير قلة النوم والسهر على جهاز المناعة

طبيب يوضح تأثير قلة النوم والسهر على جهاز المناعة
7 طرق للحفاظ على رطوبة الجسم في الصيف

7 طرق للحفاظ على رطوبة الجسم في الصيف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*