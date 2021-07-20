أهالي البكيرية يهنؤون أمير القصيم بعيد الأضحى المبارك

بريدة - محمد المسلم

بريدة-محمد المسلماستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بقصر سموه العامر بحي الصفراء بمدينة بريدة , جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك , مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، شاركت فيها لجنة أهالي البكيرية يتقدمهم محافظ البكيرية الأستاذ محمد بن علي العريفي ورئيس اللجنة المهندس علي بن محمد السويلم وعدد من أعضاء اللجنة وأهالي البكيرية ومسؤوليها.

حيث بادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة , ونقل سموه تهاني وتبريكات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظهما الله لأهالي المنطقة ، بهذه المناسبة السعيدة ، مشيداً سموه بما تقوم به المملكة من خدمة لضيوف بيت الله الحرام ، الذي هو شرف عظيم يفخر ويعتز به كل مواطن سعودي , حامدًا الله سبحانه وتعالى أن أنعم على هذه البلاد وشرفها بخدمة الحرمين الشريفين.ونوه سمو أمير منطقة القصيم بالخدمات الجليلة والكبيرة التي سخرتها حكومتنا الرشيدة لحجاج بيت الله الحرام بقياده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على شعب المملكة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات ، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان وأن يبارك وينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي ، وأن يعجل بزوال هذه الغمة عن الأمة الاسلامية والعالم أجمع.