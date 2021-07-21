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الصحة : مراكز لقاحات كورونا في خدمتكم خلال أيام العيد .. وتُعلن تسجيل (1142) حالة مؤكدة

الصحة : مراكز لقاحات كورونا في خدمتكم خلال أيام العيد .. وتُعلن تسجيل (1142) حالة مؤكدة

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الصحة : مراكز لقاحات كورونا في خدمتكم خلال أيام العيد .. وتُعلن تسجيل (1142) حالة مؤكدة

الصحة : مراكز لقاحات كورونا في خدمتكم خلال أيام العيد .. وتُعلن تسجيل (1142) حالة مؤكدة
http://almnatiq.net/?p=1006230
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1142) حالة مؤكدة وتعافي(1024) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10905) حالات منها (1374) حالة حرجة.
وأكدت أن مراكز لقاحات كورونا ستواصل العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، ومشددةً في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (513284) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (494264) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (12) حالة, حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8115) حالة.
ونصحت “الصحة” الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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