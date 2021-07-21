وزير الإعلام يثمن تعاون جامعة أم القرى مع منظومة الإعلام ، ويدشن المركز الإعلامي لـــ”واس “بمقر الجامعة

المناطق - واس

في إطار تعزيز التعاون بين وكالة الأنباء السعودية وجامعة أم القرى، دشن معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي ، مقر المركز الإعلامي لوكالة الأنباء السعودية بالجامعة، الذي تم إنشاؤه لتعزيز التغطية لموسم حج هذا العام .

واطلع معاليه خلال الجولة التي قام بها على المركز على سير العمل ، وما يشتمل عليه من تقنيات حديثة في المجال الإعلامي ، ومنصة الاعلام الرقمي الجديد وحسابات مواقع التواصل باللغات المتعددة، حيث يعمل فريق الوكالة على إنتاج المواد الإعلامية، من أخبار وتقارير وقصص ميدانية في مختلف الجوانب المتعلقة بالعمل الإعلامي معززة بالوسائط الداعمة .

كما اطلع الدكتور القصبي على العرض الذي قدمه مدير عام الأخبار، رئيس بعثة “واس” في موسم الحج محمد المزيد ، وما تضمنه من إحصاءات عن المحتوى الأخباري الذي تم بثه عن موسم الحج والجهود والخدمات التي قدمتها الجهات المعنية بالحج، وتضمين ذلك عبر الموقع الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ما تقدمه “واس” من خدمات لوسائل الإعلام المحلية والشركاء الإعلاميين في الدول الإسلامية و العالمية.

والتقى الدكتور القصبي في ختام جولته مع فريق عمل “واس” بالمركز ،مثمنا جهودهم في التغطيات الاستباقية والميدانية في موسم الحج.

كما التقى الدكتور القصبي مع وكيل جامعة أم القرى للابتكار وريادة الأعمال الدكتور علي الشاعري، وعميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور تركي بن سليمان العمرو، وعميد معهد البحوث و الدراسات الاستشارية الدكتور محمد بن نايف بن زامل الشريف، ومدير التواصل المؤسسي بالجامعة الدكتور فؤاد بوقس، والمشرف العام على إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية بالجامعة الدكتورة سمية عزت شرف، ووكيلة كلية العلوم الاجتماعية بالجامعة الدكتورة هديل أزهر، ووكيلة معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتورة سمية هاشم الحريري، وعددٌ من القيادات في الجامعة، موجها ببذل أقصى الجهود لإبراز دور المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وعكس الصورة المشرفة لما تقدمه مختلف القطاعات المشاركة في أعمال الحج، بما يرتقي لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، وإظهار شعيرة الحج وسماحة الإسلام إضافة إلى تعزيز قيم التسامح والوسطية والاعتدال .

ونوه معاليه بالإنجازات التي حققتها جامعة أم القرى وتعاونها الدائم مع منظومة الإعلام في جميع المجالات خاصة ما يهم الحج والعمرة ومنها معهد البحوث والدراسات الاستشارية ومعهد أبحاث الحج التابع للجامعة، داعيا إلى بذل الجهود لإيصال رسالة المملكة إلى العالم وبلغات مختلفة.

وأعرب عن شكره وتقديره لمعالي رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب وعمداء وعميدات الكليات و منسوبي إدارة الجامعة لمبادرتهم لإنشاء المركز الإعلامي بالجامعة لدعم أعمال وكالة الأنباء السعودية .

من جانبه أعرب وكيل جامعة أم القرى للابتكار وريادة الأعمال الدكتور علي الشاعري عن شكره وتقديره لوزير الإعلام المكلف على زيارته للجامعة، مؤكدا أن تدشين المركز خطوة لتعزيز التعاون مع الوكالة وبقية قطاعات المنظومة الإعلامية ، والتكامل بين الجامعة و “واس” وتقوية برامج الخدمة المجتمعية التي تنفذها الجامعة .

رافق معالي وزير الإعلام خلال الجولة رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف الدكتور فهد بن حسن آل عقران ، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي ، ومستشار معالي وزير الإعلام فهيم الحامد .