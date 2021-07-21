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الأمين العام للهيئة العليا للأمن الصناعي يطلع على إجراءات مراقبة الشبكة الكهربائية في المشاعر المقدسة

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الأمين العام للهيئة العليا للأمن الصناعي يطلع على إجراءات مراقبة الشبكة الكهربائية في المشاعر المقدسة

الأمين العام للهيئة العليا للأمن الصناعي يطلع على إجراءات مراقبة الشبكة الكهربائية في المشاعر المقدسة
http://almnatiq.net/?p=1006242
المناطق - واس

زار الأمين العام للهيئة العليا للأمن الصناعي العقيد مهندس عادل بن زايد العتيبي مركز العمليات والتحكم في المشاعر المقدسة التابع للشركة السعودية للكهرباء، والتقى الرئيس التنفيذي المكلف للشركة المهندس خالد القنون، واطلع على إجراءات واستعدادات الشركة لمراقبة الشبكة الكهربائية في المشاعر، كما ناقش الموضوعات المتعلقة بالأمن والسلامة ومكافحة الحريق في منشآت الشركة.
وعبّر العقيد العتيبي عن شكره لجميع العاملين في الشركة على ما يبذلونه من جهود لتقديم الخدمات العالية الموثوقية لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.
وتُوْلي “السعودية للكهرباء” والشركات التابعة لها أهمية كبيرة لجانب الأمن والسلامة في جميع قطاعات ومواقع العمل، خاصة في موسم الحج، وتبذل جهوداً كبيرة لتقديم أفضل الخدمات لراحة الحجاج، كما تولي الأهمية القصوى لسلامة وصحة موظفيها والجمهور الخارجي في جميع منشآتها.
وتؤكد الشركة أنها تعمل باستمرار على تحديد المخاطر في جميع منشآتها وقطاعاتها ومعالجتها بكفاءة عالية وفق أرقى المعايير العالمية، لتحول دون وقوع أي خسائر في الأرواح والمرافق، من خلال تحقيق رؤيتها بتقليص احتمالية وقوع الإصابات والأمراض المهنية لموظفيها ومقاوليها وزوارها وجمهورها الخارجي، عبر توفير الإجراءات والأدوات والموارد اللازمة لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية الخاص بالشركة، ونتيجة لتطبيق هذه الإجراءات تحصد “السعودية للكهرباء” سنوياً عدداً من الجوائز العالمية والمحلية وشهادات الآيزو في مجال السلامة والصحة المهنية.

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