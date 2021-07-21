رئيس هيئة الأركان العامة يزور مصابي القوات المسلحة وينقل لهم تحيات القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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قام معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي أمس، بزيارة مصابي القوات المسلحة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض هنأهم خلالها بعيد الأضحى المبارك.

ونقل معاليه خلال زيارته للمصابين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله .

مشيداً بالتضحيات الغالية التى يقدمونها للدفاع والحفاظ على أمن واستقرار وسلامة وطنهم الغالي ، مؤكداً أن بطولاتهم وتضحياتهم عز وفخر للوطن , سائلاً الله عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء.

من جانبهم أكد المصابون أن ما أصابهم وسام فخر واعتزاز للدفاع عن وطنهم الغالي.