احدث الأخبار

الشؤون الإسلامية: انتهاء المرحلة الأولى من الخطة التوعوية والإرشادية لضيوف الرحمن
منطقة مكة المكرمة
 أطباء في الحج :خدمة الحجيج رسالة إنسانية ومسؤولية عظيمة نشرف بحملها
منطقة مكة المكرمة
 أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نوف بنت خالد
منطقة الرياض
 الداخلية: منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها
أبرز المواد
 الدفاع المدني يكثف برامج التوعوية لحجاج بيت الله الحرام والقائمين على خدمتهم
منطقة مكة المكرمة
 وسائل الإعلام المحلية والدولية تعكس جهود المملكة خلال موسم حج هذا العام
منطقة مكة المكرمة
 أمانة الرياض: 38 ألف أضحية استقبلتها مسالخ العاصمة في أول أيام العيد
منطقة الرياض
 زيادة القنوات الدولية 33 % وتوسعة شبكة الجيل الخامس 48 % في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
منطقة مكة المكرمة
 رئيس هيئة الأركان العامة يزور مصابي القوات المسلحة وينقل لهم تحيات القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 الأمين العام للهيئة العليا للأمن الصناعي يطلع على إجراءات مراقبة الشبكة الكهربائية في المشاعر المقدسة
محليات
 وزير الإعلام يثمن تعاون جامعة أم القرى مع منظومة الإعلام ، ويدشن المركز الإعلامي لـــ”واس “بمقر الجامعة
محليات
 الدفاع المدني يكثف برامج التوعوية لحجاج بيت الله الحرام والقائمين على خدمتهم
محليات
الشؤون الإسلامية: انتهاء المرحلة الأولى من الخطة التوعوية والإرشادية لضيوف الرحمن

الشؤون الإسلامية: انتهاء المرحلة الأولى من الخطة التوعوية والإرشادية لضيوف الرحمن

منطقة مكة المكرمة
أطباء في الحج :خدمة الحجيج رسالة إنسانية ومسؤولية عظيمة نشرف بحملها

أطباء في الحج :خدمة الحجيج رسالة إنسانية ومسؤولية عظيمة نشرف بحملها

منطقة مكة المكرمة
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نوف بنت خالد

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نوف بنت خالد

منطقة الرياض
الداخلية: منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها

الداخلية: منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها

أبرز المواد

أطباء في الحج :خدمة الحجيج رسالة إنسانية ومسؤولية عظيمة نشرف بحملها

أطباء في الحج :خدمة الحجيج رسالة إنسانية ومسؤولية عظيمة نشرف بحملها
http://almnatiq.net/?p=1006259
المناطق - مكة المكرمة

يتحمل الأطباء مسؤولية عظيمة تجاه حجاج بيت الله الحرام؛ إذ تتعدد مهامهم والأدوار المناطة بهم لتقديم خدمات طبية تشمل الجوانب العلاجية والوقائية والتوعوية، منذ أن تطأ أقدامهم أرض المملكة وحتى مغادرتها إلى بلدانهم بعد أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وكالة الأنباء السعودية، التقت عبر مراسليها عدداً منهم ورصدت ملامح الفخر والاعتزاز بما يقدمونه من جهود وخدمات لضيوف الرحمن، تتجلى في صور متعددة في كل مكان من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
فقد أكد الدكتور محمد بن خالد ريحان والدكتور عبدالله بن عبدالرحمن مرزوقي عملها في تنافس شريف مع زملائهم من منسوبي القطاعات الصحية العاملة بالحج لمد يد العون للمرضى بكل أمانة واقتدار ورحمة ومحبة لكبير سن، أو معاق، أو مريض أتوا ملبّين لرب العالمين، طالبين الرحمة والمغفرة يأملون من الله عز وجل حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً.
فيما لم يخفِ الدكتور طاهر مجذوب آدم مشاعر السعادة والرضا بتقديم الخدمات العلاجية لحجاج بيت الله الحرام ، والإسهام في نشر التوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء وقوفهم على صعيد عرفات وبقية المشاعر، وحثهم على تجنب الإجهاد الحراري أثناء تأدية مناسك الحج الناتج عن التعرض المباشر للشمس والحر والتزاحم من خلال أخذ القدر الكافي من الراحة وشرب السوائل واستخدام المضلات الشمسية فاتحة اللون.
ويحتفظ الأطباء والقائمون على خدمة ضيوف الرحمن بالكثير من المواقف والقَصص والخدمات الإنسانية التي تبقى عالقة في أذهانهم يحتفظون بها بينهم وبين بارئهم، يرجون الثواب من الله عز وجل ، ويتسابقون للقيام بما أوكل إليهم لخدمة الحجاج ، ومساعدتهم على إتمام نسكهم كل ما سنحت لهم الفرصة بذلك.

روابط ذات صلة

الشؤون الإسلامية: انتهاء المرحلة الأولى من الخطة التوعوية والإرشادية لضيوف الرحمن

الشؤون الإسلامية: انتهاء المرحلة الأولى من الخطة التوعوية والإرشادية لضيوف الرحمن
الدفاع المدني يكثف برامج التوعوية لحجاج بيت الله الحرام والقائمين على خدمتهم

الدفاع المدني يكثف برامج التوعوية لحجاج بيت الله الحرام والقائمين على خدمتهم
وسائل الإعلام المحلية والدولية تعكس جهود المملكة خلال موسم حج هذا العام

وسائل الإعلام المحلية والدولية تعكس جهود المملكة خلال موسم حج هذا العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*