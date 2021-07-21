الشؤون الإسلامية: انتهاء المرحلة الأولى من الخطة التوعوية والإرشادية لضيوف الرحمن

المناطق - مكة المكرمة

أنهت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المرحلة الأولى من خطتها التوعوية والإرشادية لحج 1442هـ، التي نفذتها منذ بدء الموسم وحتى يوم النحر تحقيقاً لرسالة الوزارة في توعية وإرشاد ضيوف الرحمن بأحكام المناسك وما يتعلق بشؤون الحج، والحث على تطبيق الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشملت الخطة في مرحلتها الأولى بث 900 ألف رسالة نصية sms عبر مشغلي شركات الاتصالات، إلى جانب بطاقات ومقاطع توعوية عبر 62 شاشة إلكترونية بمسجدي نمرة والمشعر الحرام وبعشر لغات عالمية، وتقديم ضمن برنامج “حج بسلام وأمان 2” 10 محاضرات دعوية لأعضاء هيئة كبار العلماء عبر قناة الوزارة باليوتيوب، إلى جانب تنفيذ برنامجي مناسك وحديث الحج بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون بمشاركة دعاة الوزارة، وقُدمت خدمة الهاتف المجاني الذي يتناوب عليه علماء ودعاة ومترجمون بعشر لغات عالمية وعلى مدار الساعة، وأطلقت خدمات المرشد الآلي في مساجد المشاعر المقدسة ومقر الحملات تحقيقا للتباعد الجسدي, كذلك تكليف 135 داعية منذ بدء وصول الحجاج وخلال تنقلاتهم بين مشعر عرفات ومزدلفة ومنى.

وبينت الوزارة أن المرحلة الثانية من الخطة بدأت اليوم -مع أول يوم من أيام التشريق- وتستمر حتى مغادرة الحجاج، وتركز على المسائل المتعلقة بأحكام أيام التشريق والتعجل وإتمام الحج، وتستهدف بث 500 ألف رسالة نصية لهواتف الحجاج ومواصلة تنفيذ البرامج الدعوية بمقر الحملات وعبر منصات الوزارة الرقمية والقنوات الفضائية، إلى جانب التأكيد على الأخذ بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.