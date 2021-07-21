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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمها في منطقة الرياض

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمها في منطقة الرياض
http://almnatiq.net/?p=1006262
المناطق - الرياض

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح مسجدين بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقة الرياض بعد ثبوت حالتان مصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما جرى الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 165 يوماً 1875 مسجداً، حيث يأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
وبينت الوزارة في ختام بيانها اليومي أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين, بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد, داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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