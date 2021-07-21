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“ترميز إلكتروني” .. لقاصدات المسجد الحرام لتعريفهن بنسك الحج بعدة لغات

“ترميز إلكتروني” .. لقاصدات المسجد الحرام لتعريفهن بنسك الحج بعدة لغات
http://almnatiq.net/?p=1006264
المناطق - مكة المكرمة

وفرت إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية برئاسة شئون الحرمين خدمة الترميز الإلكتروني لقاصدات المسجد الحرام , تتضمن التعريف بنسك الحج بعدة لغات .
وشاركت منسوبات الوكالة التطويرية النسائية في خدمة القاصدات بجميع المراحل بدءًا من الطواف وحتى مصلى الركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم- عليه السلام- وانتهاءً بالمسعى في الصفا والمروة.
وبينت الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية الدكتورة نورة الذويبي أن الوكالة استقبلت وفود القاصدات وفق منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن مسارات محققة للتباعد الجسدي لتسهيل أداء نسكهن بيسر وسهولة.

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