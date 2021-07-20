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جامعة تبوك تحصل على جائزة بلاك بورد الدولية للتميز في قيادة التغيير

جامعة تبوك تحصل على جائزة بلاك بورد الدولية للتميز في قيادة التغيير

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جامعة تبوك تحصل على جائزة بلاك بورد الدولية للتميز في قيادة التغيير

جامعة تبوك تحصل على جائزة بلاك بورد الدولية للتميز في قيادة التغيير
http://almnatiq.net/?p=1006286
المناطق - تبوك

فازت جامعة تبوك ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجائزة بلاك بورد للتميز الدولية للعام 2021 عن فرع الجائزة في قيادة التغيير، التي شارك فيها 130 مرشحًا يمثلون 17 دولة مختلفة.

وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور علي الشمري أن الجائزة أُطلقت عام 2005 -وهي سنوية- لتكريم الابتكار والتميز في التعليم الإلكتروني في مجتمع الممارسة العالمي لنظام بلاك بورد، حيث يعمل المعلمون والمتعلمون حول العالم بأساليب مختلفة للانتفاع من تكنولوجيا التعليم.

وأضاف الشمري أن الفوز بالجائزة جاء نظير الكثير من المبادرات التطويرية ومنها استحداث الجامعة لبرنامج أتقنت الذي أطلقته عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد قبل عام من موعد الجائزة, وتضمّن حُزماً من الدورات التدريبية تجاوزت الـ90، تبعها إستراتيجيات لقياس أثر نقل المعرفة، إضافة إلى تصميم مجموعة كبيرة من الأدلة المصورة والفيديوهات والشروحات التعليمية، وتقديم خدمات الدعم الفني والمساندة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لجميع الفئات المستفيدة من منظومة التعليم الإلكتروني في الجامعة, وكذلك قدم البرنامج حزمة من الخدمات والحلول البرمجية المبتكرة لمساندة عملية التعلم والتعليم الإلكتروني وتجويد مخرجاتها.

وأكد أن الفوز بهذه الجائزة يؤكد تميز منظومة التعليم والتعلم الإلكتروني في جامعة تبوك ويترجم قصص نجاح الجامعة في مجال التعليم عن بعد والتأثير البارز لخطط التدريب ونقل المعرفة، وما صاحبها من تطوير وتصميم وتطبيق أدوات وتقنيات وبرمجيات مبتكرة ساعدت على تحسين العملية التعليمية وتجويد مخرجاتها.

وأشار إلى أن هذه الجائزة تعدّ تتويجاً للجهود التي بذلها فريق العمادة بمتابعة مستمرة من وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل بن محمد أبو ظهير، وبدعم غير محدود من معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، الذي أسهم في نجاح جميع خطط العمادة الطموحة.

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