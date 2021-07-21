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أمانة العاصمة المقدسة تتأهب للأمطار بشبكات متكاملة لقنوات تصريف السيول

أمانة العاصمة المقدسة تتأهب للأمطار بشبكات متكاملة لقنوات تصريف السيول
http://almnatiq.net/?p=1006290
المناطق - مكة المكرمة

خصصت وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة، آليات وإمكانات خاصة تحسباً لمواجهة هطول الأمطار المتوقعة في المشاعر المقدسة خلال الأيام المقبلة.
وجهزت الأمانة 31 فِرقة يومية لصيانة ونظافة شبكات تصريف السيول في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتفقد عناصرها؛ منها 22 فرقة صيانة لمكة المكرمة و9 فِرق مخصصة للمشاعر المقدسة وتعمل جميعها على مدار الساعة مزودة بأكثر من 1000 عاملٍ و400 معدة متعددة الاستخدامات (وايتات سحب – مضخات – شيولات كبيرة وصغيرة – قلابات).
وبيَّنت الأمانة أن إجمالي أطوال شبكات تصريف السيول يبلغ ٥٤٠ ألف متر تغطي أنحاء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتشتمل شبكة تصريف مياه المشاعر المقدسة على قنوات صندوقية مغلقة وقنوات أنبوبية وقنوات مفتوحة وقنوات تصريف سطحية، إلى جانب وجود 5 سدود لدرء أخطار السيول منها 3 سدود بمشعر منى وسدّان بمشعر مزدلفة، وتقدر السعة التخزينية لها 188 ألف متر مكعب من المياه، كما قامت الأمانة بتهيئة مسار مجرى وادي عُرنه بمشعر عرفات بطول 5 كيلومتر وعرض 200 متر.

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