مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع لحوم الأضاحي في محافظة المهرة

المناطق - الرياض

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع لحوم الأضاحي للأيتام والنازحين والمحتاجين في محافظة المهرة، الذي يهدف إلى توزيع 500 أضحية على ألف أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا في المحافظة، حيث بدأ المركز بتوزيع 353 أضحية في مديريات الغيظة والمسيلة وسيحوت بمحافظة المهرة.

وأوضح وكيل أول محافظة المهرة مختار محمد سعيد أن هذه المساعدات ستدخل البهجة والسرور على كثير من أسر الأيتام والأسر الأشد احتياجا التي لاتستطيع شراء اللحم في أيام العيد، شاكرًا المملكة على ما تقدمه عبر مركز الملك سلمان للإغاثة من مشاريع إغاثية وإنسانية متواصلة لمحافظة المهرة خاص ولجميع المحافظات اليمنية عامة.

يذكر أن المشروع يستهدف توزيع 2,600 أضحية في محافظات حضرموت ومأرب والمهرة.