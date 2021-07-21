راميرو فونيس موري.. نجم فياريال المتوج بالدوري الأوروبي ينتقل إلى النصر

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توصل نادي “النصر” لاتفاق مع الأرجنتيني “راميرو فونيس موري” مدافع “فياريال” الإسباني بشأن انتقاله إلى صفوف النادي السعودي هذا الصيف.

وذكرت صحيفة “الرياضية” أن “النصر” أتم اتفاقه مع “موري” فيما تتبقى الإجراءات الرسمية قبل التوقيع النهائي.

وكان “موري” توج في مايو الماضي بلقب الدوري الأوروبي رفقة فريقه “فياريال” بعد الفوز على “مانشستر يونايتد” في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

يذكر أن موري – البالغ من العمر 30 عامًا – كان انتقل إلى “فياريال” قادمًا من “إيفرتون” الإنجليزي مقابل 20 مليون يورو عام 2018 بعقد يمتد إلى 4 مواسم، علمًا بأنه كان انتقل إلى إيفرتون قادمًا من “ريفر بليت” الأرجنتيني عام 2015 بعقد قيمته 9.5 مليون يورو.