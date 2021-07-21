الفيصل يشعل تدريبات الأخضر قبل مواجهة ساحل العاج غداً

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http://almnatiq.net/?p=1006307
المناطق - الرياض

يقص المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 سنة عند الحادية عشرة والنصف من صباح غدٍ, المشاركة السعودية في أولمبياد طوكيو 2020 التي تشهد حضور المملكة في تسعة ألعاب.
ويفتتح الأخضر المشاركة بملاقاة ساحل العاج على إستاد يوكوهاما الدولي على حساب المجموعة الرابعة والتي تضم بجانبهما البرازيل والمانيا.
وكان الأخضر الأولمبي قد أنهى تدريبه الأخير لمواجهة الغد بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس البعثة السعودية المشاركة، وسمو نائبه، وعضوي البعثة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم.
واشتملت الحصة التدريبية، على تمارين استرجاعية لياقية، والتدريب على الكرات العرضية، ومناورة على منتصف الملعب، والتسديد على المرمى، قبل أن تختتم بتمارين الإطالة.

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