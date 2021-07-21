الشهري: الأخضر يزخر بالعديد من النجوم الداعمة لمستقبل الكرة السعودية

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أبدى مدرب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم الكابتن سعد الشهري سعادته بالمشاركة في المحفل الأولمبي الكبير، مشيرا إلى أن الأخضر يزخر بالعديد من النجوم الداعمة لمستقبل الكرة السعودية.

وكشف الشهري خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن اختياره للثلاثي سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني لإمكانياتهم الفنية، إضافة لدعمهم للجوانب التكتيكية بالجانب الفني.

وأكد الشهري أن وجود الأخضر في المجموعة الأصعب بجانب البرازيل وألمانيا وساحل العاج بعد غياب 25 عاماً عن الأولمبياد، أمر إيجابي للكرة السعودية، كون هذه المباريات تصقل مهارات اللاعبين بشكل عالي، مضيفاً أن حظوظهم وفرصهم بالدورة مثل باقي المنتخبات، مؤكداً أن الفرق الأفريقية دائماً ما تقدم مستويات كبيرة في دورات الألعاب الأولمبية.

وأشار قائد الأخضر الأولمبي سلمان الفرج خلال المؤتمر الصحفي إلى أن تأهلهم للأولمبياد بعد طول غياب، يؤكد أن الرياضة السعودية دائماً ولادّة بالمواهب، معبراً عن فخره واعتزازه وزملائه اللاعبين بحصولهم على فرصة تمثيل الوطن والمشاركة في المحفل الرياضي الأكبر على مستوى العالم، متمنياً أن تستمر نتائج المشاركة الأولمبية في ذاكرة السعوديين طويلاً.