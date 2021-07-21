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مجلس الأمن الدولي يندد بالهجوم الإرهابي في العراق

مجلس الأمن الدولي يندد بالهجوم الإرهابي في العراق
http://almnatiq.net/?p=1006311
المناطق - وكالات

ندد مجلس الأمن الدولي بالهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في بغداد بالعراق ‏، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.
وأعرب أعضاء المجلس في بيان صحفي اليوم، عن خالص تعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة العراق، ‏متمنين الشفاء العاجل للمصابين.‏
وأكد الأعضاء على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن ‏الدوليين، مجددين دعمهم لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه ‏وازدهاره.‏

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