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ايواء الرياض تستقبل عيد الأضحى المبارك بـأكثر من “25” فعالية للأيتام والمسنين وذوي الإعاقة

ايواء الرياض تستقبل عيد الأضحى المبارك بـأكثر من “25” فعالية للأيتام والمسنين وذوي الإعاقة

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ايواء الرياض تستقبل عيد الأضحى المبارك بـأكثر من “25” فعالية للأيتام والمسنين وذوي الإعاقة

ايواء الرياض تستقبل عيد الأضحى المبارك بـأكثر من “25” فعالية للأيتام والمسنين وذوي الإعاقة
http://almnatiq.net/?p=1006316
المناطق - الرياض

استقبلت مراكز ودور الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عيد الأضحى المبارك بإطلاق أكثر من 25 فعالية ونشاط للمشمولين برعايتها من فئات الأيتام والمسنين وذوي الإعاقة من الجنسين مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامتهم وسلامة الكادر المكلف للعمل معهم هذه الفترة.

بدأت الفعاليات في “مراكز التأهيل الشامل للذكور بالدرعية والمجمعة والزلفي وتأهيل الإناث بحي الملز و القدس والدرعية والخرج والمجمعة وشقراء ودور رعاية المسنين والمسنات بالرياض ودار الحضانة بالربوة والتربية بالدرعية ودار الضيافة الاجتماعية ومؤسسة رعاية الفتيات ” منذ بداية شهر ذو الحجة بتنظيم المحاضرات الدينية عن مناسك الحج و فضل صيام عشر ذو الحجة وصيام يوم عرفة ثم توالت الفعاليات لتشمل اختيار وشراء الأضاحي وتنظيم افطار يوم عرفة للصائمين وماصاحبه من تكبيرات وتجهيزات لعيد الأضحى المبارك ثم استقبال يوم العيد بصلاة العيد و ذبح الأضاحي وتناول وجبة الإفطار منها وتبادل التهاني والتبريكات وتوزيع الهدايا والعيديات على جميع الفئات بدون استثناء .

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي ان هذه الفعاليات تأتي لتؤكد اهتمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلةً بفرعها في منطقة الرياض بفئاتها المشمولة بالرعاية داخل فروع الإيواء في جميع الظروف والأحوال و استثمار جميع المناسبات الدينية والاجتماعية لغرس القيم الدينية والتربوية في نفوسهم وإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم .

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