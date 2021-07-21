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قيادة قوات أمن الحج: ضبط 87 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج لمحاولتهم دخول المسجد الحرام وساحاته

قيادة قوات أمن الحج: ضبط 87 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج لمحاولتهم دخول المسجد الحرام وساحاته

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قيادة قوات أمن الحج: ضبط 87 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج لمحاولتهم دخول المسجد الحرام وساحاته

قيادة قوات أمن الحج: ضبط 87 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج لمحاولتهم دخول المسجد الحرام وساحاته
http://almnatiq.net/?p=1006322
المناطق - وكالات

صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط (87) مخالفاً لمحاولتهم دخول المسجد الحرام وساحاته، في مخالفة لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح دخول المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام لموسم حج هذا العام 1442 هـ، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وذلك بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.
وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

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