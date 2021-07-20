أمير جازان يتابع تداعيات الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها

جــازان - فضه عطيف

تابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، تداعيات وآثار التقلبات الجوية، التي شهدتها المنطقة وما صاحبها من تقلبات وظواهر جوية ، وهطول أمطار غزيرة على مدينة جيزان وعددا من المحافظات الجبلية والساحلية ، وجريان سيول بعدد من الأودية والشعاب بالمحافظات والمراكز ، حيث أطمأن سموه على أوضاع المواطنين والمقيمين بتلك المحافظات .

وأوضح مدير العلاقات والاعلام المتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري ، أن سمو أمير المنطقة وبمتابعة سمو نائبه ، وجه محافظي المحافظات وأمين المنطقة ومديري الدفاع المدني والنقل والشؤون الصحية وهيئة الهلال الأحمر وشركة الكهرباء والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة والمعنية للاطلاع على تطورات الحالة المطرية الموسمية والإجراءات التي تمت حيالها .

وبين أن سموه ، شدد على الجميع بضرورة التواجد الميداني، ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ -لا سمح الله- ، من خلال تفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات مع إحاطة سموه أولاً بأول بأي مستجدات.