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أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة

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وزير الدفاع الأمريكي يؤكد استمرار تقديم بلاده الدعم للقوات الأفغانية

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد استمرار تقديم بلاده الدعم للقوات الأفغانية

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وزير الدفاع الأمريكي يؤكد استمرار تقديم بلاده الدعم للقوات الأفغانية

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد استمرار تقديم بلاده الدعم للقوات الأفغانية
http://almnatiq.net/?p=1006356
المناطق - وكالات

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، استمرار تقديم الولايات المتحدة الدعم للقوات الأفغانية، وأن المهمة الأمريكية في أفغانستان لم تنته بعد.‏
وأفاد أوستن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي ‏اليوم، أن بلاده تعمل على تسليم طائرات للحكومة الأفغانية لمساعدتها في مواجهة طالبان، مبيناً أن القوات الأمريكية ستتمكن من القيام بعمليات عبر الأفق لدعم أفغانستان.‏
من جانبه أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، إلى أن الجيش الأفغاني لديه ‏القدرة التامة على حماية البلاد، معلناً عن تسليم كافة القواعد العسكرية خارج كابول للحكومة ‏الأفغانية، لافتاً إلى أن عدد من الجنود سيبقى بعد الانسحاب لتأمين مطار كابول الدولي والسفارة ‏الأمريكية.‏

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