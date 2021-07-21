أمطار على منطقة الباحة

المناطق - الباحة

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف على أجزاء من قطاع السراة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها , وعدد من منتزهاتها, ارتوت على أثرها الأرض .

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .