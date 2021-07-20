٣٣٤٨ جولة رقابة على المنشآت والمجمعات في عسير خلال إجازة العيد

المناطق - عسير

نفَّذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة عسير منذ بداية إجازة عيدالأضحى المبارك، أكثر من 3348 جولة ميدانية، على المنشآت والمجمعات التجارية بالمنطقة.

وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق ثلاث محلات تجارية، وإشعار 43 منشأة ومحلاً تجاريًّا مخالفًا، وتسجيل 12 مخالفة، تمثلت في عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وعد التقيد بالإجراءات الصحية المعمول بها.