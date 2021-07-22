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صعود جماعي لأسعار المواد الإنشائية والحديد يقفز 10%

صعود جماعي لأسعار المواد الإنشائية والحديد يقفز 10%
http://almnatiq.net/?p=1006368
المناطق - الرياض

سجلت متوسطات أسعار المواد الإنشائية في السوق المحلية خلال يونيو الماضي صعودا جماعيا على أساس شهري مقارنة بمايو 2021.

وبحسب صحيفة “الوطن”، قفز متوسط طن الحديد بأكثر من 352 ريالا بنسبة ارتفاع 10.5%.

الحديد

مايو 3351.19 ريالا يونيو 3703.46 ريالا

352.27 ريالا ارتفاع متوسط طن الحديد بنسبة 10.5%

الأسمنت

مايو 13.96 ريالا يونيو 13.98 ريالا

0.02 ريال ارتفاع متوسط الكيس وزن 50 كيلوجرام بنسبة 0.14%

الخرسانة الجاهزة

مايو 205.40 ريالات يونيو206.31 ريالات 0.91 ريال ارتفاع متوسط المتر المكعب بنسبة 0.44%

الكيابل

مايو 43.17 ريالا يونيو 45.53 ريالا 2.36 ريال ارتفاع متوسط المتر الطولي بنسبة 5.5%

الخشب

مايو 3247.62 ريالا يونيو 3284.52 ريالا 36.9 ريالا ارتفاع متوسط المتر المكعب بنسبة 1.13%

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