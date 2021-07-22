ارتفاع عدد قتلى أعمال العنف في جنوب أفريقيا إلى 276 قتيلاً

ارتفاع عدد قتلى أعمال العنف في جنوب أفريقيا إلى 276 قتيلاً

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ارتفاع عدد قتلى أعمال العنف في جنوب أفريقيا إلى 276 قتيلاً

ارتفاع عدد قتلى أعمال العنف في جنوب أفريقيا إلى 276 قتيلاً
http://almnatiq.net/?p=1006374
المناطق - وكالات

ارتفعت حصيلة قتلى أعمال العنف التي شهدتها جنوب أفريقيا إلى 276 قتيلاً.
وأفادت وزيرة شؤون الرئاسة بالإنابة في جنوب أفريقيا خومبودزو نتشافيني خلال مؤتمر صحفي أمس، أن الشرطة تحقق في 168 من حالات القتل، مشيرةً إلى أن هنالك 234 حالة وفاة ناجمة عن الاضطرابات في كوازولو-ناتال و 42 حالة في خاوتينج.
وأكدت أن السلطات في جنوب أفريقيا قد تمكنت من السيطرة على أعمال العنف، التي اندلعت احتجاجاً على سجن الرئيس السابق جاكوب زوما قبل أسبوعين.

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