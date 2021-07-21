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بصمة خير تعايد التأهيل الشامل ودار الحضانة عبر فريقها فعاليات المجتمع

بصمة خير تعايد التأهيل الشامل ودار الحضانة عبر فريقها فعاليات المجتمع
http://almnatiq.net/?p=1006390
المناطق - الرياض

اختتم فريق فعاليات المجتمع التطوعي التابع لمؤسسة بصمة خير الأهلية بالرياض ثاني أيام عيد الأضحى المبارك معايدة وفرحة العيد في مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس، حيث قدمت خلال المعايدة العديد من الهدايا لنزلاء المركز، وذلك بهدف مشاركتهم فرحة العيد وبهجته، تلاها زيارة مماثلة لدار الحضانة الاجتماعية بفلل الربوة في فن تايم بيتزا، والتي هدفت إلى إدخال الفرح والسرور على أطفال دار الحضانة ومعايدتهم، وتضمنت الزيارة تقديم برنامج ترفيهي للأطفال المقيمين بالدار، حيث احتوى البرنامج على مسابقات حركية و عدد من الأركان الترفيهية، واختتم اللقاء بتقديم هدايا للأطفال، وعبر قائد فريق فعاليات المجتمع الأستاذ عبد الحميد العوام عن شكره للأستاذ طلال بن تركي رئيس مجلس إدارة مؤسسة كلمة العطور وذلك نظير تقديمهم هدايا العيد، مثمنا لإدارة فن تايم بيتزا حسن الحفاوة والاستضافة ولشركة ليتل فلورا تقديمهم الورود، ودعمهم للعمل التطوعي.

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