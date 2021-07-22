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مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول

استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق (نجران، جازان، عسير ،الباحة ،مكة المكرمة)

استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق (نجران، جازان، عسير ،الباحة ،مكة المكرمة)
http://almnatiq.net/?p=1006394
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة واستمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على مناطق (نجران، جازان، عسير ،الباحة ،مكة المكرمة). فيما تتكون سحب رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم ،المدينة المنورة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الشمالي والاوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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