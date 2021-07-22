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أكثر من 45 ألف إصابة بالفطر الأسود في صفوف مرضى كورونا في الهند

أكثر من 45 ألف إصابة بالفطر الأسود في صفوف مرضى كورونا في الهند
http://almnatiq.net/?p=1006402
المناطق - واس

أعلنت نيودلهي أمس أنّ الهند سجّلت خلال الشهرين الماضيين أكثر من 45 ألف إصابة بداء “الفطر الأسود”، المرض الفطري الذي يزيد معدل الوفيات فيه عن 50% ويتفشّى خصوصاً في صفوف أشخاص أصيبوا بكوفيد-19.
وقال نائب وزير الصحة بهاراتي برافين باوار أمام البرلمان إنّ أكثر من 4200 شخص لقوا حتفهم بسبب “الفطار العفني”، وهو في العادة مرض نادر لكنّه انتشر في الهند في صفوف أشخاص تعافوا من كورونا.
وينتج مرض “الفطار العفني” المعروف باسم الفطر الأسود عن كائنات تُسمّى العفنيات يمكن أن تدخل الجسم عن طريق التنفس أو إصابات في الجلد.

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