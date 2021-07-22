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السفير الثقفي: الوضع في إندونيسيا بلغ ذروته.. و8 مواطنين مصابون بكورونا

السفير الثقفي: الوضع في إندونيسيا بلغ ذروته.. و8 مواطنين مصابون بكورونا

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السفير الثقفي: الوضع في إندونيسيا بلغ ذروته.. و8 مواطنين مصابون بكورونا

السفير الثقفي: الوضع في إندونيسيا بلغ ذروته.. و8 مواطنين مصابون بكورونا
http://almnatiq.net/?p=1006416
المناطق - الرياض

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام الثقفي، اليوم الأربعاء، إن الوضع في إندونيسيا في الفترة الأخيرة بلغ ذروته بإصابة أكثر من 50 ألفاً بكورونا الأسبوع الماضي، ووفاة 1000 حالة يومياً، وإن السلطات فرضت إجراءات صارمة جداً في كل المناطق.

وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن قرار منع سفر المواطنين إلى إندونيسيا جاء حرصاً على سلامة وصحة المواطن السعودي، مشيراً إلى أنه منذ سُمح بالسفر في شهر شوال الماضي، توافد على إندونيسيا مئات السعوديين للزيارة والعمل، عاد بعضهم للمملكة وما زال كثيرون متواجدين هنا.

وأضاف السفير أن السفارة تتابع أوضاع المواطنين هنا، وقد أصيب 8 منهم بكورونا، وتتابع السفارة وضعهم، كما وُوفق على طلبات إخلاء طبي لبعض الحالات، وسيتم إخلاؤهم عند وصول الطائرات، وأن التواصل مستمر مع المواطنين هنا، لسرعة عودتهم للمملكة.

وأكد أن هناك رحلتين مجدولتين للعودة، ستكون الأولى يوم الاثنين القادم والثانية في الأول من أغسطس المقبل، وأن هاتف الطوارئ بالسفارة يعمل على مدار الساعة، لاستقبال طلبات المواطنين للعودة، وفي حال كان هناك حاجة لطائرات أخرى فسيتم التنسيق مع الخطوط السعودية والسلطات في المملكة.

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