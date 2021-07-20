احدث الأخبار

“الأرصاد”: رياح نشطة وسحب رعدية علي منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 الشيخ السديس يشارك في عملية تنظيف صحن المطاف مع عمال النظافة
محليات
 واشنطن ترفض “حل الدولتين التركي” في قبرص
أبرز المواد
 الصين تشهد أمطارا لم تعرف مثيلا لها منذ 1000 عام
أبرز المواد
 السفير الثقفي: الوضع في إندونيسيا بلغ ذروته.. و8 مواطنين مصابون بكورونا
أبرز المواد
 صورة مُذهلة التقطت لمدينة جدة ترصد تألقها من الفضاء
منطقة مكة المكرمة
 “رويترز”: استمرار احتجاجات أزمة المياه في إيران وهتافات ضد خامنئي
أبرز المواد
 إجلاء للسكان وانقطاع للكهرباء بعد هزة أرضية في بنما
دولي
 أكثر من 45 ألف إصابة بالفطر الأسود في صفوف مرضى كورونا في الهند
أبرز المواد
 شرطة عسير: القبض على مواطن لإطلاقه النار على آخر لخلافهما على أفضلية السير في أحد الطرق بمركز خيبر الجنوب
منطقة عسير
 وزارة الحج والعمرة ترصد مخالفات بشأن الوجبات المقدمة للحجاج
أبرز المواد
 استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق (نجران، جازان، عسير ،الباحة ،مكة المكرمة)
أبرز المواد
“الأرصاد”: رياح نشطة وسحب رعدية علي منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد”: رياح نشطة وسحب رعدية علي منطقة المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة
الشيخ السديس يشارك في عملية تنظيف صحن المطاف مع عمال النظافة

الشيخ السديس يشارك في عملية تنظيف صحن المطاف مع عمال النظافة

محليات
واشنطن ترفض “حل الدولتين التركي” في قبرص

واشنطن ترفض “حل الدولتين التركي” في قبرص

أبرز المواد
الصين تشهد أمطارا لم تعرف مثيلا لها منذ 1000 عام

الصين تشهد أمطارا لم تعرف مثيلا لها منذ 1000 عام

أبرز المواد

“الأرصاد”: رياح نشطة وسحب رعدية علي منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد”: رياح نشطة وسحب رعدية علي منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=1006430
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

روابط ذات صلة

أمير المدينة المنورة يهنئ القيادة: الله يحفظكم ويرعاكم ويديم عزّكم

أمير المدينة المنورة يهنئ القيادة: الله يحفظكم ويرعاكم ويديم عزّكم
سوق الماشية في ينبع يشهد نشاطاً في البيع مع اقتراب عيد الأضحى

سوق الماشية في ينبع يشهد نشاطاً في البيع مع اقتراب عيد الأضحى
وكالة شؤون المسجد النبوي تكمل استعداداتها لاستقبال المصلين ليوم عرفة وصلاة عيد الأضحى

وكالة شؤون المسجد النبوي تكمل استعداداتها لاستقبال المصلين ليوم عرفة وصلاة عيد الأضحى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*