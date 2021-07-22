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سقوط ضحايا بانفجار ضخم وسط مدينة غزة (صور)

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سقوط ضحايا بانفجار ضخم وسط مدينة غزة (صور)

سقوط ضحايا بانفجار ضخم وسط مدينة غزة (صور)
http://almnatiq.net/?p=1006447
المناطق - وكالات

هز انفجار ضخم، صباح اليوم الخميس، وسط مدينة غزة، ما تسبب في مقتل شخص وإصابة آخرين وإلحاق أضرار بمحلات تجارية.

وأعلنت وزارة الداخلية في القطاع أن الانفجار وقع في منطقة “سوق الزاوية” بمدينة غزة، وأدى إلى وقوع إصابات وأضرار، واضافت أن قوات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف تقوم بالتعامل مع الحادث، لإخلاء المصابين والتحقيق في أسباب الانفجار.

وأفاد مراسلنا بأن الانفجار أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وبحسب المعلومات الأولية الصادرة عن الدفاع المدني في قطاع غزة، فإن الانفجار ناتج عن حريق في مبنى أسفله محل لتعبئة الغاز مكون من ثلاثة طوابق، بمنطقة سوق الزاوية، بشرق مدينة غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الانفجار خلف دمارا كبيرا بمنطقة “عمر المختار” في مدينة غزة، وأن سيارات الشرطة وطواقم الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحادث.

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