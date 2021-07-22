الذهب قرب أدني مستوى في أسبوع

الذهب قرب أدني مستوى في أسبوع

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الذهب قرب أدني مستوى في أسبوع

الذهب قرب أدني مستوى في أسبوع
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، لتحوم قريبا من أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، تحت ضغط ارتفاع الدولار، بينما ينتظر المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر اليوم.

وبحلول الساعة 05:14 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1799.18 دولار للأونصة، بعد أن سجل أقل مستوى له منذ 12 يوليو الجاري عند 1793.59 دولار في الجلسة السابقة.

في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2 بالمئة لتسجل 1799.20 دولار للأونصة.

وقالت مارغريت يانغ، المحللة لدى “ديلي إف إكس”: إن “أسعار الذهب تحت ضغط لأن الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، والأسهم الأمريكية انتعشت لليوم الثاني، مما يعني أن المتعاملين يتغاضون عن بواعث القلق حيال الفيروس ويعاودون التداول على أساس التضخم”.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3 بالمئة إلى 25.15 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة مسجلا 2667.44 دولار، وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1076.91 دولار للأونصة.

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