رسميًا.. تشكيل الاخضر أمام ساحل العاج في أولمبياد طوكيو

رسميًا.. تشكيل الاخضر أمام ساحل العاج في أولمبياد طوكيو

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رسميًا.. تشكيل الاخضر أمام ساحل العاج في أولمبياد طوكيو

رسميًا.. تشكيل الاخضر أمام ساحل العاج في أولمبياد طوكيو
http://almnatiq.net/?p=1006458
المناطق - الرياض

يبدأ المنتخب السعودي مشواره في أولمبياد طوكيو حينما يواجه نظيره منتخب ساحل العاج في المباراة التي يحتضنها ستاد نيسان اليوم الخميس، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وأعلن الحساب الرسمي للجنة الأولمبية العربية السعودية عبر موقع «تويتر» تشكيل المنتخب الرسمي الذي سيخوض المباراة، وضم كلا من محمد الربيعي وياسر الشهراني وعبدالباسط هندي وعبد الإله العمري وسعود عبدالحميد وسلمان الفرج وعلي الحسن وسالم الدوسري وسامي النجعي وأيمن يحيى وعبدالله الحمدان.

ووقع المنتخب السعودي بمجموعةٍ قوية في مشاركته الأولمبية الثالثة، إذ تضم المجموعة منتخبات ألمانيا والبرازيل وساحل العاج.

وسيلعب المنتخب السعودي مواجهته الثانية يوم الأحد المقبل أمام المنتخب الألماني على أن يختتم دور المجموعات يوم الاربعاء المقبل بمواجهة منتخب البرازيل.

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