الصحة العالمية تدعو إلى تقاسم جرعات لقاحات كوفيد 19 بشكل عادل وإزالة جميع العوائق التي تحول دون زيادة تصنيع اللقاحات

الصحة العالمية تدعو إلى تقاسم جرعات لقاحات كوفيد 19 بشكل عادل وإزالة جميع العوائق التي تحول دون زيادة تصنيع اللقاحات

أبرز المواد
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة

منطقة الباحة
أولمبياد طوكيو: لماذا لم تعد استضافة الأولمبياد هدفاً تسعى إليه الدول؟

أولمبياد طوكيو: لماذا لم تعد استضافة الأولمبياد هدفاً تسعى إليه الدول؟

أبرز المواد
مقتل 17 مهاجرا على الأقل بغرق قاربهم قبالة سواحل تونس

مقتل 17 مهاجرا على الأقل بغرق قاربهم قبالة سواحل تونس

أبرز المواد

الصحة العالمية تدعو إلى تقاسم جرعات لقاحات كوفيد 19 بشكل عادل وإزالة جميع العوائق التي تحول دون زيادة تصنيع اللقاحات

الصحة العالمية تدعو إلى تقاسم جرعات لقاحات كوفيد 19 بشكل عادل وإزالة جميع العوائق التي تحول دون زيادة تصنيع اللقاحات
http://almnatiq.net/?p=1006477
المناطق - واس

دعت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي إلى تقاسم جرعات لقاحات كوفيد 19 بسرعة ، وإزالة جميع العوائق التي تحول دون زيادة تصنيع اللقاحات وتمويلها لتحقيق التوزيع المنصف للجرعات.
وأكدت المنظمتان في بيان مشترك أن التسريع في زيادة تصنيع اللقاحات وتقاسمها مع البلدان النامية كان يمكنه أن يؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي العالمي للعام الجاري يقدر بـ 38 مليار دولار إضافية, مشيرة إلى أن عدم المساواة في توزيع اللقاحات سيكون له تأثير عميق وطويل الأجل على الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل .
وأوضحت المنظمتان أن ارتفاع سعر جرعة اللقاح يمثل ضغطا كبيرا على النظم الصحية الهشة، ويقوض برامج التحصين الروتينية والخدمات الصحية الأساسية، وقد يؤدي إلى زيادات مقلقة في الإصابات بالحصبة والالتهابات بشكل عام, لافتةً الانتباه إلى خطورة “دلتا” والمتحورات الأخرى التي من المرجح أن تجبر البلدان على اتخاذ إجراءات وقائية وإغلاق من جديد وبما يهدد بعكس مسار التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وذكر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم أن عدم المساواة في اللقاحات هو أكبر عقبة أمام العالم للقضاء على الوباء، والتعافي منه وبائيا واقتصاديا واخلاقيا.

روابط ذات صلة

أولمبياد طوكيو: لماذا لم تعد استضافة الأولمبياد هدفاً تسعى إليه الدول؟

أولمبياد طوكيو: لماذا لم تعد استضافة الأولمبياد هدفاً تسعى إليه الدول؟
مقتل 17 مهاجرا على الأقل بغرق قاربهم قبالة سواحل تونس

مقتل 17 مهاجرا على الأقل بغرق قاربهم قبالة سواحل تونس
الذهب قرب أدني مستوى في أسبوع

الذهب قرب أدني مستوى في أسبوع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*