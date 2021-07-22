مصر تفرض التعادل على إسبانيا في أولمبياد طوكيو

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افتتح المنتخبان المصري والإسباني منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو بالتعادل 0-0، الخميس، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

واستطاع المنتخب المصري بفضل طريقته الدفاعية أن يحد من خطورة نجوم المنتخب الإسباني وأن يحصد أول نقطة له في النسخة الجارية من الأولمبياد.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الأسترالي في وقت لاحق من اليوم ضمن منافسات ذات المجموعة.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الأرجنتيني، الأحد، في الجولة الثانية، فيما يلتقي في ذات اليوم المنتخب الإسباني مع نظيره الأسترالي. مصر تحصد نقطة ثمينة أمام إسبانيا