احدث الأخبار

برامج وفعاليات متنوعة بـ “إثراء” بمناسبة عيد الأضحى المبارك
ثقافة وفنون
 وزير الصحة يعلن نجاح الخطة الصحية لحجّ هذا العام وخلوه من تفشيات فيروس كورونا وغيره من الأمراض الوبائية الأخرى
أبرز المواد
 مصر تفرض التعادل على إسبانيا في أولمبياد طوكيو
الرياضة
 حجاج بيت الله الحرام يبدؤون رمي الجمرات ثاني أيام التشريق
محليات
 الصحة العالمية تدعو إلى تقاسم جرعات لقاحات كوفيد 19 بشكل عادل وإزالة جميع العوائق التي تحول دون زيادة تصنيع اللقاحات
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 أولمبياد طوكيو: لماذا لم تعد استضافة الأولمبياد هدفاً تسعى إليه الدول؟
أبرز المواد
 مقتل 17 مهاجرا على الأقل بغرق قاربهم قبالة سواحل تونس
أبرز المواد
 التغير المناخي.. اللوم على الرجال أكثر من النساء
علوم وتكنولوجيا
 الاستعداد لبدء المرحلة الأولى لتفويج الحجاج لأداء طواف الوداع
محليات
 رسميًا.. تشكيل الاخضر أمام ساحل العاج في أولمبياد طوكيو
الرياضة
 الذهب قرب أدني مستوى في أسبوع
أبرز المواد
برامج وفعاليات متنوعة بـ “إثراء” بمناسبة عيد الأضحى المبارك

برامج وفعاليات متنوعة بـ “إثراء” بمناسبة عيد الأضحى المبارك

ثقافة وفنون
وزير الصحة يعلن نجاح الخطة الصحية لحجّ هذا العام وخلوه من تفشيات فيروس كورونا وغيره من الأمراض الوبائية الأخرى

وزير الصحة يعلن نجاح الخطة الصحية لحجّ هذا العام وخلوه من تفشيات فيروس كورونا وغيره من الأمراض الوبائية الأخرى

أبرز المواد
مصر تفرض التعادل على إسبانيا في أولمبياد طوكيو

مصر تفرض التعادل على إسبانيا في أولمبياد طوكيو

الرياضة
حجاج بيت الله الحرام يبدؤون رمي الجمرات ثاني أيام التشريق

حجاج بيت الله الحرام يبدؤون رمي الجمرات ثاني أيام التشريق

محليات

برامج وفعاليات متنوعة بـ “إثراء” بمناسبة عيد الأضحى المبارك

برامج وفعاليات متنوعة بـ “إثراء” بمناسبة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=1006489
المناطق - واس

أطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي “إثراء” بالظهران أمس، برامجه وفعالياته المتنوعة تحت شعار “طرق الحج”، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وتستهدف البرامج التي تستمر لمدة أربعة أيام، مختلف الفئات العمرية، وتدور حول الطرق التي سلكها الحجاج للوصول إلى الديار المقدسة، وتقاليد استقبال الحجاج، والتعرف على عناصر الحج، وماء زمزم، ورحلة كسوة الكعبة، فيما تتضمن الفعاليات رحلات مشوّقة وورش عمل متنوعة، ومجموعة أعمال فنية توثّق مراحل تطوّر الحج وكسوة الكعبة، مع وجود عمل فني يستعرض صور وفيديوهات توثّق مراحل تطوّر الحج ومكة المكرمة بطريقة فنيّة وابتكارية.
كما سيقدم المركز برنامج “خفايا العلوم” في معرض الطاقة، في حين ستلهم مجموعة البرامج روّاد المركز الصغار من خلال تقديم برامج صُممت بشكل ابتكاري، ذات طابع تعليمي ثقافي متميز يتمثّل في استكشاف تنوع التراث الشعبي في بلدان مختلفة.

روابط ذات صلة

جامعة ” كاوست ” تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 52

جامعة ” كاوست ” تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 52
الشاعر نواف الردعي ينظم قصيدة يا فخامة جبل سمحان وأركانه

الشاعر نواف الردعي ينظم قصيدة يا فخامة جبل سمحان وأركانه
مركز ” إثراء ” يعلن عن إنتاج فيلمين جديدين في مهرجان “كان” السينمائي

مركز ” إثراء ” يعلن عن إنتاج فيلمين جديدين في مهرجان “كان” السينمائي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*