برامج وفعاليات متنوعة بـ “إثراء” بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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أطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي “إثراء” بالظهران أمس، برامجه وفعالياته المتنوعة تحت شعار “طرق الحج”، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتستهدف البرامج التي تستمر لمدة أربعة أيام، مختلف الفئات العمرية، وتدور حول الطرق التي سلكها الحجاج للوصول إلى الديار المقدسة، وتقاليد استقبال الحجاج، والتعرف على عناصر الحج، وماء زمزم، ورحلة كسوة الكعبة، فيما تتضمن الفعاليات رحلات مشوّقة وورش عمل متنوعة، ومجموعة أعمال فنية توثّق مراحل تطوّر الحج وكسوة الكعبة، مع وجود عمل فني يستعرض صور وفيديوهات توثّق مراحل تطوّر الحج ومكة المكرمة بطريقة فنيّة وابتكارية.

كما سيقدم المركز برنامج “خفايا العلوم” في معرض الطاقة، في حين ستلهم مجموعة البرامج روّاد المركز الصغار من خلال تقديم برامج صُممت بشكل ابتكاري، ذات طابع تعليمي ثقافي متميز يتمثّل في استكشاف تنوع التراث الشعبي في بلدان مختلفة.