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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1300 جولة رقابية وتحرر 41 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1300 جولة رقابية وتحرر 41 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1300 جولة رقابية وتحرر 41 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1300 جولة رقابية وتحرر 41 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية
http://almnatiq.net/?p=1006498
المناطق - واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1314 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق ثلاث منشآت مخالفة، وضبط 41 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس “كورونا” المستجد وتطبيق “توكلنا”، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، خاصة في أيام عيد الأضحى، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية والأسواق والمراكز ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة “ممتثل” بجميع مدن ومحافظات المنطقة، مبينة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.
ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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