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الولايات المتحدة.. مقتل شخص وفقدان إثنين آخرين في فيضانات كولورادو

الولايات المتحدة.. مقتل شخص وفقدان إثنين آخرين في فيضانات كولورادو
http://almnatiq.net/?p=1006504
المناطق - وكالات

قالت السلطات الأمريكية إن امرأة قتلت وفقد شخصان آخران في أعقاب الفيضانات والانهيارات الطينية المدمرة في ولاية كولورادو.

وذكرت أنه تم الإبلاغ عن وقوع فيضانات في وادي “بودري كانيون” بمقاطعة لاريمير شمالي دنفر، يوم الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أن الحطام المتدفق من الوادي دمر ما لا يقل عن خمسة مبان وألحق أضرارا بالطرقات.

كما أصدرت السلطات أمرا بإجلاء السكان، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة بحثا عن المفقودين.

وأعلنت السلطات أن الخطر الناتج عن الفياضات لم ينته، ومن المتوقع أن يستمر خلال الأسبوع الحالي، داعية السكان إلى البقاء في حالة تأهب تحسبا من حدوث حاجة للقيام بعمليات إخلاء إضافية.

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