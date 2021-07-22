انطلاق سباق فئة المفاريد السنوي 2021 في نسخته الثانية بميدان تبوك لسبقات الهجن

المناطق - واس

انطلق بميدان الهجن بمنطقة تبوك اليوم، سباق فئة المفاريد السنوي 2021 في نسخته الثانية، وذلك ضمن موسم سباقات الاتحاد السعودي للهجن لهذا الموسم، بـ 35 شوطاً، للبكار والقعدان ولمسافة 2 كلم.

وحققت المطية أشواق لعيد عياد الحويطي المركز الأول، فيما حققت التزام لأحمد سليمان البلوي المركز الثاني، ونجوم المركز الثالث لبندر عيد العطوي، وذلك لفئة البكار.

فيما فاز بالمركز الأول لفئة القعدان ضرغام لسعد عيد العنزي، والثاني النمر لضيف الله سلمان العطوي، وجاء بالمركز الثالث الحنيش لقبلان مطر العطيات.