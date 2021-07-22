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أمير الكويت وولي عهده يهنئان خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج

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انطلاق سباق فئة المفاريد السنوي 2021 في نسخته الثانية بميدان تبوك لسبقات الهجن

انطلاق سباق فئة المفاريد السنوي 2021 في نسخته الثانية بميدان تبوك لسبقات الهجن

الرياضة

انطلاق سباق فئة المفاريد السنوي 2021 في نسخته الثانية بميدان تبوك لسبقات الهجن

انطلاق سباق فئة المفاريد السنوي 2021 في نسخته الثانية بميدان تبوك لسبقات الهجن
http://almnatiq.net/?p=1006507
المناطق - واس

انطلق بميدان الهجن بمنطقة تبوك اليوم، سباق فئة المفاريد السنوي 2021 في نسخته الثانية، وذلك ضمن موسم سباقات الاتحاد السعودي للهجن لهذا الموسم، بـ 35 شوطاً، للبكار والقعدان ولمسافة 2 كلم.
وحققت المطية أشواق لعيد عياد الحويطي المركز الأول، فيما حققت التزام لأحمد سليمان البلوي المركز الثاني، ونجوم المركز الثالث لبندر عيد العطوي، وذلك لفئة البكار.
فيما فاز بالمركز الأول لفئة القعدان ضرغام لسعد عيد العنزي، والثاني النمر لضيف الله سلمان العطوي، وجاء بالمركز الثالث الحنيش لقبلان مطر العطيات.

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