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المشاركات النسائية تسجل حضورها في تنظيم الحج

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المشاركات النسائية تسجل حضورها في تنظيم الحج

المشاركات النسائية تسجل حضورها في تنظيم الحج
http://almnatiq.net/?p=1006516
المناطق - واس

حققت المشاركات النسائية حضوراً مميزاً من خلال إسهاماتها في الأعمال الأمنية في موسم الحج لهذا العام، و جاءت مشاركتها امتداداً لأعمالها منذ القدم والتي تقدمها خدمة للمجتمع في شتى المجالات.
وبرزت تلك الأعمال خلال موسم الحج هذا العام، في العديد من قطاعات وزارة الداخلية منها الدفاع المدني والجوازات والأمن العام بمختلف مديرياته وقطاعاته ، حيث شاركت المجندات في التنظيم والتفتيش والرقابة والمتابعة الميدانية والترجمة واستقبال البلاغات وغيرها من الأعمال الأخرى.
ودعمت حكومة خادم الحرمين الشريفين حضور المرأة في مختلف المجالات، ومكنتها في السلك الأمني لتكون شريكة في صناعة التحول الذي تشهده المملكة ، انطلاقً من رؤية المملكة 2030، التي أكدت ” أن المرأة تعد عنصرًا مهمًّا من عناصر قوة المملكة، وستستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لها لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد بتوفير العوامل التي تساعد على تمكينها، من إرادة سياسية، وإمكانات اقتصادية، ووعي مجتمعي بأهمية دور المرأة في التنمية”.
وأسهمت المجندات خلال موسم الحج لهذا العام في تعزيز الأمن في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة ومباشرة أعمال السلامة في مخيمات الحجاج ومنشآت العاملين على خدمتهم.

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