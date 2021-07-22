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أمير الكويت وولي عهده يهنئان خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج

أمير الكويت وولي عهده يهنئان خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج

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أمير الكويت وولي عهده يهنئان خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج

أمير الكويت وولي عهده يهنئان خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج
http://almnatiq.net/?p=1006522
المناطق - واس

هنأ صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.
وقال سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين :” إن نجاح موسم الحج لهذا العام تحقق بفضل من الله تعالى ثم العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ممثلة بالوزارات والقطاعات كافة في المملكة التي أسهمت بكل إخلاص وتفان في إنجاحه لاسيما في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم بأسره جراء تفشي جائحة فايروس كورونا وتداعياتها “.
وأشاد سمو أمير دولة الكويت بأعمال التوسعة في المسجد الحرام واستحداث الخدمات التي تعود على الحجاج بالنفع وتيسير أداء المناسك، سائلا الله جل وعلا أن ينعم على المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا بالمزيد من التقدم والازدهار.
كما هنأ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

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