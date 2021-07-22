“الشؤون الإسلامية” تبثّ أكثر من 1260000 رسالة sms توعوية لضيوف الرحمن

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بلغ عدد الرسائل النصية التوعوية التي بثتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة أكثر من 1260000 رسالة “sms” عبر جميع مشغلي شركات الاتصالات بالمملكة لجميع الحجاج ومقدمي الخدمة لهم بأكثر من 10 لغات عالمية منذ بدء موسم الحج، في إطار الخطة التنفيذية لأعمال التوعية الإسلامية بالحج لهذا العام.

وبثت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في يوم الثاني عشر من ذي الحجة (ثاني أيام التشريق) أكثر من 180.000 رسالة، وتضمّن محتوى الرسائل فضل ذكر الله -عز وجل- والتوحيد وبيان أحكام المتعجلين، حيث بلغ إجمالي ما بثته الوزارة من بداية موسم الحج إلى اليوم أكثر من مليون ومئتين وستين ألف رسالة.

وستواصل الوزارة إرسال الرسائل النصية التوعوية فيما تبقى من أيام الحج، تزامناً مع مراحل الحج وما يحتاجه الحاج من معلومات شرعية في أحكام المناسك اليومية إلى جانب بث عدد من الرسائل التوعوية لحث الحجاج على اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.