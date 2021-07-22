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عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية لـ 399 مريضاً في مخيم الزعتري بالأردن

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عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية لـ 399 مريضاً في مخيم الزعتري بالأردن

عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية لـ 399 مريضاً في مخيم الزعتري بالأردن
http://almnatiq.net/?p=1006543
المناطق_واس

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس خدماتها الطبية لـ 399 مريضا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.
واستقبلت عيادات الطب العام 130 مريضا، وراجع عيادة الباطنية 34 مريضا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 43 مريضا، واستقبل قسم الطوارئ 39 مريضا، وراجع 22 مريضا عيادتي الأسنان.
كما جرى استقبال 34 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصُرفت الأدوية اللازمة لهن، وإجراء 47 صورة أشعة لـ 28 مريضا، وإعطاء 16 لقاحا لـ 9 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سُجلت في الصيدلية 238 وصفة طبية.

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