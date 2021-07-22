إسعاف المنية ينفذ 26 مهمة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة

المناطق_واس

نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 26 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات وتقديم خدمات إسعاف المصابين في مدينة المنية.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية الإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز لدعم الخدمات الطبية والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.