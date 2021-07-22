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إسعاف المنية ينفذ 26 مهمة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة

إسعاف المنية ينفذ 26 مهمة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة
http://almnatiq.net/?p=1006549
المناطق_واس

نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 26 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات وتقديم خدمات إسعاف المصابين في مدينة المنية.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية الإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز لدعم الخدمات الطبية والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.

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